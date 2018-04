Yvonne Pferrer und Jeremy Grube spielten bis 2016 das Paar „Anna“ und „Chris“ bei „Köln 50667“. Und auch im echten Leben sind die zwei zusammen. Jetzt gibt es mit Margarita Nigmatullin („Lina“) und Danny Liedtke („Kevin“) vielleicht ein neues „Köln 50667“-Couple. Aber wer gewinnt das Pärchen-Battle?

Margarita und Danny: Die Spaßvögel

Dass zwischen den „Köln 50667“-Darstellern Danny Liedtke (alias „Kevin“) und Margarita aka. Maddy Nigmatullin (alias „Lina“) etwas läuft, ist bisher nur ein heißes Gerücht. Denn die beiden sind ständig zu zweit unterwegs, waren gerade erst gemeinsam im Malediven-Traumurlaub und posten ein Fun-Video oder -Pic nach dem anderen. Mal davon abgesehen, dass Maddy und Danny auch optisch perfekt zusammen aussehen, machen gerade diese lustigen Posts die coole Beziehung der „Köln 50667“-Stars aus. Damit bringen sie auch ihre Fans fast täglich zum Lachen. Und genau deshalb würden die sich extrem freuen, wenn aus dem Gerücht Realität werden würde.

Yvonne und Jeremy: Die Abenteurer

Schon zwei Jahre ist es her, dass Yvonne Pferrer und Jeremy Grube bei „Köln 50667“ ausgestiegen sind. Seitdem arbeiten die beiden an ihren Karrieren als Models, Influencer und Jeremy auch als Musiker. Ihre größte Leidenschaft ist es aber, zusammen die Welt zu entdecken. Auf Insta nehmen sie ihre Follower mit und zeigen ihnen, was sie auf ihren Reisen alles erleben. Ob beim Surfen, Skaten oder Kuscheln im Hippie-Bus, die Bilder und Clips der beiden sind immer mega schön und machen echt neidisch.

Team Fun versus Team Travel

Also, wir finden ja beide Couples mega süß! (Auch wenn Maddy und Danny noch nichts bestätigt haben) Welches Pärchen ist der Gewinner im großen Battle? Stimmt ab!