Köln 50667: Marc wird angeschossen!

Bei "Köln 50667" hat sich Jule von Marc getrennt, nachdem der mit ihrer Schwester Kathi geschlafen hat. Nach einer längeren Auszeit sind beide wieder zurück in Köln und versuchen weiterhin mit der Situation umzugehen. Doch jetzt kommt alles anders. Ein Schicksalsschlag schweißt die beiden schneller zusammen, als gedacht.

Heute werden Jule, Marc und ihre Kollegen an ihre nervlichen Grenzen gebracht. Unerwartet erscheinen zwei Männer auf der Wache. Einer von ihnen hat eine Stichwunde am Bauch. Natürlich beginnen Jule, Marc und das Team sofort mit der Erstversorgung. Als einer der Kollegen allerdings einen Krankenwagen und die Polizei rufen will, zieht der zweite Mann eine Waffe und bedroht alle Anwesenden.