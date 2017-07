Köln 50667: Marc findet die Todesanzeige

Jules Kollegen bei Köln 50667 entdecken in der Zeitung die Todesanzeige von Herrn Dombrowski. Aus Angst, Marc würde den zusätzlichen Schock nicht verkraften, will Jule die Zeitung verstecken. Sie wird jedoch von Marc dabei erwsicht. Dieser ist außer sich und weiß nicht, was schlimmer ist: der Selbstmord oder die Tatsache, dass ihm niemand etwas gesagt hat.

Nervös wegen der Ereignisse, vertraut sich Jule Kathi an und erinnert sie erneut, den Brief Marc gegenüber nicht zu erwähnen, da dieser davon noch immer nichts weiß. Doch kann Jule ihrer Schwester wirklich trauen - oder eskaliert das Drama um Marc jetzt komplett?

Das erfahren wir Montag bei Köln 50667 ab 18 Uhr auf RTL 2.

