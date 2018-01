"Köln 50667": Lina zieht bei Flo ein!

Unerwartet bietet Flo ihr an, vorübergehend in seine WG einzuziehen. Immerhin war sie auch immer für ihn da - jetzt möchte er sich erkenntlich zeigen. Lina freut sich natürlich total über das Angebot und nimmt es gerne an. Doch scheinbar ist sich Lina nicht bewusst, auf was sie sich da einlässt.

Denn während Flo sich auf eine lockere Sache mit Lina freut, fühlt es sich bei ihr nach viel mehr an. Sie entwickelt Gefühle für ihren neuen Mitbewohner und erhofft sich natürlich eine Beziehung. Kann das gutgehen? Wie es weitergeht und ob sich Flo doch auf Lina einlässt, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".