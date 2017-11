Köln 50667: Lina hat ausgerechnet mit IHM Sex!

Köln 50667: Sex im Transporter

Lina ist es leid, dass Flo sie bei Köln 50667 nicht wie seine Partnerin, sondern eher wie eine Assistentin behandelt. Und das geht auch erst einmal so weiter: Während Flo telefoniert, muss sie eine schwere Nebelmaschine in den Transporter einladen. Im Laderaum streiten sich die beiden heftig und merken dabei nicht, dass sie sich aus Versehen selbst eingesperrt haben.

Bei Lina und Flo ging es heiß her RTL 2

Um nicht zu frieren, kuscheln sich die beiden eng nebeneinander. Das eine führt schließlich zum anderen und Lina und Flo haben Sex im Transporter. Doch schon kurz nach dem kleinen Schäferstündchen sagt Lina: "Alles was hier gerade passiert ist, bleibt unter uns, okay? Das muss keiner wissen." Flo stimmt ihr zu: "Ist auch in meinem Sinne, weil ich glaube nicht, dass das so gut ist, wenn wir das an die große Glocke hängen."

Trotz der Einigkeit stell sich aber schnell heraus, dass der Sex vielleicht doch mehr als nur ein Ausrutscher war... Wie geht es zwischen Lina und Flo weiter? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

