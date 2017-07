Beim Standup-Paddeling kommt es jedoch zu einem Unfall. Elli verletzt sich und wird von ihrem Ex-Freund Ben aus dem Wasser getragen. Weckt dieser Moment wieder Gefühle bei ihr? "Was ist denn bitte los mit mir? Warum erinnert mich heute alles daran, was Ben für ein cooler Typ ist?", sagt sie im Off. Elli ist so verwirrt von ihren Gefühlen, dass sie als eine Art Kurzschlussreaktion beschließt, bei Rocco einzuziehen. Wie lange das wohl gut geht?

Wie die Geschichte mit Elli und Ben weitergeht, erfahren wir täglich bei Köln 50667 ab 18 Uhr auf RTL 2.

Alle News zu Köln 50667 - hier klicken!