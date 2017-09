Köln 50667: Lebensgefahr! Patrick bangt um seine Familie

Köln 50667: Patrick sucht seine Schwester

Patrick guckt nicht schlecht, als plötzlich seine Mutter Beate bei Köln 50667 in der Tür steht und ihm erzählt, dass sie Angst um ihr Leben hat. Der Exfreund von Patricks Schwester Lucy bedroht die beiden, da Lucy 3.000€ von ihm geklaut hat. Doch das ist leider noch nicht alles: Lucy ist untergetaucht und niemand weiß, wo sie sich aufhält.

Patrick und Dana machen sich daher sofort auf die Suche nach ihr. Nach einer größeren Suchaktion finden sie seine Schwester bei einer Freundin. Doch Patrick und Dana wurden verfolgt. Als Lucy die Tür öffnet, gehen sofort zwei Typen auf sie los und werden handgreiflich. Patrick kann die Angreifer jedoch in die Flucht schlagen - zumindest vorerst. Er nimmt seine Schwester mit, um sie in seiner WG zu verstecken. Aber ob sie hier wirklich in Sicherheit ist? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

Patrick hat Sorge um seine Schwester und Mutter RTL 2

