Köln 50667: Lea kommt aus der Psychiatrie zurück!

Köln 50667: Lea und ihre Rückkehr sollen geheim bleiben

Als Felix sich in der kommenden Folge Köln 50667 auf den Weg zur Arbeit macht, läuft ihm beim Losfahren eine Frau vor das Fahrrad. Wie der Zufall es will, handelt es sich dabei um Lea. Er traut seinen Augen nicht, als er ihr ins Gesicht sieht. Nach Wochen in der Psychiatrie ist sie nun wieder frei. Sie versucht ihr Leben in den Griff zu bekommen und bittet Felix darum, niemandem etwas von ihrem Zusammentreffen zu erzählen. Felix ist unsicher, was er nun tun soll. Zunächst behält er ihre Rückkehr für sich.

Seine Verunsicherung nimmt jedoch zu, als sich wenig später Lea bei ihm meldet und sich mit ihm treffen will. Was wird sie von ihm wollen? Wird Felix jemandem davon erzählen? Das erfahren wir täglich ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

