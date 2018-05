„Köln 50667“: Kommt dieser Star zurück?

Wie bei allen Reality-Soaps kommen auch bei „Köln 50667“ immer wieder neue Gesichter dazu. In letzter Zeit zum Beispiel Freddy, Bo oder Jerome. Fast genauso oft verlassen Darsteller das Set leider für immer. Doch bei „Köln 50667“ könnte es jetzt ein Comeback geben. Das fänden die Fans aber gar nicht so gut…

„Köln 50667“-Holly postete eine mysteriöse Nachricht

Auf der Facebook-Seite von „Köln 50667“ halten die Stars der Soap ihre Fans immer auf dem Laufenden und posten Bilder oder Videos zu den neuesten Ereignissen in der Großstadt. Ein neuerer Post der vor Kurzem ausgestiegenen Holly brachte die Gerüchteküche jetzt zum brodeln. Denn die hat die Show eigentlich verlassen, um ihren Traum als Sängerin am Ballermann auf Mallorca aufzutreten, zu verwirklichen. Dafür hatte sie sogar ihre Ehe mit Jan aufgegeben und auch ihren folgenden BF Chico am Boden zerstört zurückgelassen. In ihrem Video scheint die Stripperin aber gar nicht mehr so glücklich über ihre Entscheidung zu sein: „Vielleicht war es doch keine so gute Idee nach Mallorca zu kommen. Es läuft irgendwie überhaupt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll…“. Schade für sie, aber was könnte das letztendlich bedeuten?

Die „Köln 50667“-Fans rechnen mit einem Comeback

Da Hollys Video-Botschaft sehr danach klingt, als wäre ihr großer Traum zerplatzt, wird im Netzt jetzt schon gemunkelt, dass sie vielleicht wieder zurück nach Köln ziehen wird und damit wieder Teil der „Köln 50667“-Family werden würde. Diese Vorstellung kommt bei einigen der Fans aber gar nicht gut an. Sie befürchten nämlich stark, dass Chicos Gefühle für die schöne Brünette noch nicht verschwunden sind und er sie direkt wiederhaben wollen würde, käme sie in die Stadt zurück. Dabei hatte er sich von der krassen Zurückweisung seiner großen Liebe gerade ein bisschen erholt. Und außerdem sieht es so aus, als würde er wieder die Nähe einer neuen Frau suchen: Seiner Mitbewohnerin Kimi.

Holly wird ziemlich gedisst

Das Knistern zwischen Chico und Kimi finden die Fans wohl so schön, dass sie ihrem Unmut gegen Hollys möglicher Rückkehr lautstark Luft machen. Sie kommentieren zum Beispiel: „Die beiden passen gut zusammen, aber wenn Holly wiederkommt, wird er wahrscheinlich wieder zu ihr gehen, wenn sie genug jammert, wie schlecht es ihr geht", „Wäre ein schönes Pärchen ....Holly kann auf Mallorca bleiben", oder „Ich finde Chico und Kimi passen echt gut zusammen. Deshalb würde ich es begrüßen, wenn Holly auf Malle bleibt. Sie hat sich dazu entschlossen, Karriere war ihr wichtiger als die Liebe. Hat Chico überwiegend nur hingehalten und letztendlich wieder abserviert. Hat nur mit ihm gemeckert, egal was er auch für sie getan hat. Die passen einfach gar nicht zusammen! Deshalb soll Chico mit Kimi glücklich werden ♡“. Aber auch abgesehen von Chico und Kimi, klingen die Kommentare stark danach, als wäre ein Wiedersehen mit Holly bei „Köln 50667“ nicht gewünscht. Ohje, mal sehen, wie es für sie jetzt weitergeht…