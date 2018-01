"Köln 50667": Kommen Mel und Jan zusammen?

Mel möchte Jan unbedingt zum Essen einladen. Aus diesem Grund ruft sie bei ihm an und fragt ihn, wann es ihm passen würde. Während des Telefonats ist Jan mit Kevin zusammen, der das Gespräch mit Mel mitbekommen hat. In diesem Zuge gesteht er seinem Kumpel, dass er sich scheinbar in Mel verliebt hat.

In diesem Moment ist für Kevin klar, dass die beiden auf keinen Fall essen gehen können - denn das würde alles einfach nur noch schlimmer machen. Immerhin ist Mel auch die Ex von Alex. Das riecht förmlich nach Problemen. Aus diesem Grund erfindet Jan eine Lüge, um das Essen doch noch abzusagen.

Doch die Lüge fliegt auf und Mel entscheidet sich dazu, Jan mit dem Essen zu überraschen und einfach zu ihm zu fahren. Wie wird er die Situation jetzt lösen? Beichtet er seine Gefühle? Und wie steht es um Mel? Geht es ihr genauso? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".