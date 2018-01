"Köln 50667": Kommen Mel und Alex wieder zusammen?

Mel möchte einfach nicht aufgeben. Sie glaubt an sich und Alex und möchte sich noch einmal mit ihm aussprechen. Dazu fährt sie zu ihm ins Loft. Als sie aber anfangen möchte zu reden und ein ernstes Gespräch zu führen, kommt auf einmal eine fremde Frau aus dem Bad.

Mel ist kurz schockiert, doch sie will an ihrem Plan festhalten und fängt sich schnell wieder. Zunächst möchte sie, dass die beiden wieder normal miteinander umgehen können. "Wir haben uns mal geliebt. Wir hassen uns doch nicht, oder?" Doch was Alex daraufhin sagt, ist so unglaublich verletzend, dass Mel einfach nur noch weg will. Alex erklärt ihr, dass er sie nicht hasst, sie ihm aber völlig egal ist. Oh man, das hat gesessen. . .

Traurig fährt Mel zu Jan und Kevin. Die beiden machen ihr einen Vorschlag, um sie abzulenken. Ist die Beziehung zu Alex nun endgültig vorbei oder kann es Mel noch schaffen eine Freundschaft zu ihm aufzubauen? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".