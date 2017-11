Köln 50667: Kommen Dana und Patrick wieder zusammen?

Köln 50667: Patrick möchte mit Dana befreundet sein

Als Patrick bei Köln 50667 in die WG kommt, sieht er, dass Dana gerade die Toilette putzt. Sofort setzt bei ihm ein schlimmer Flashback ein und er denkt, dass sie sich wieder übergeben hat. Daraufhin spricht er Dana auf ihre Essstörung an, was Dana jedoch sehr wütend macht und direkt einen einen Streit entfacht. Eine unglückliche Situation, da sie nichts falsches getan hat und Patrick es eigentlich nur gut meint. Dana hat jedenfalls erst einmal genug und sagt ihm, dass er sie in Ruhe lassen soll.

Ist die Köln 50667-Liebe damit endgülig beendet? Später sucht Patrick noch einmal das Gespräch mit Dana und macht ihr einen Vorschlag: "Meinst du, wir schaffen es befreundet zu sein? Das waren wir auch bevor wir zusammen waren", so der Fitness-Guru. Dana möchte Patrick zeigen, dass sie über ihn hinweg ist und willigt ein: "Da hast du Recht. Ich mein, wir haben uns ja auch vorher schon super verstanden."

Doch werden die Freundschaftsbemühungen bei Dana und Patrick auch wirklich funktionieren? Oder machen sich beide nur etwas vor? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

