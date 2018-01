"Köln 50667"-Kimi: Jenny Pham ist die Neue!

Kimi ist das neue Gesicht bei "Köln 50667". Die 25-jährige Jenny Pham ist für die Rolle von Berlin nach Köln gezogen. Was Du noch über die Neue wissen musst? Wir verraten es Dir!

Ab heute (29. Januar) ist Kimi bei "Köln 50667" zu sehen. Als Linas neue Freundin wird sie die Stadt und ihre Bewohner ganz schön aufmischen. Doch wer ist eigentlich Jenny Pham? Die gebürtige Berlinerin ist in "Mitte" aufgewachsen und hat Kommunikationsdesign studiert, bevor sie für die Rolle als Kimi angefragt wurde. "Ich wurde angefragt und fand die Sendung schon immer sehr aufregend – sie ist nach wie vor einer der Zuschauermagneten am Vorabend. Und, was soll ich sagen, jetzt bin ich hier!"

Jenny ist 25 Jahre alt und liebt das Leben, genauso, wie ihre Rolle Kimi. Ihr größtes Hobby ist das Reisen. Egal ob Work&Travel in Australien oder Städtetrips nach London oder Paris - Jenny hat schon viel unternommen, möchte aber noch viel mehr von der Welt sehen. Ihre offene Art scheint sie schon mal mit Kimi gemein zu haben.

"Köln 50667": So tickt Kimi

Denn die freundet sich ultra schnell mit Lina an. "Ich spiele Kimi Nguyen, die Lina kennenlernt und sich mit ihr anfreundet. Ich spiele ein aufgewecktes, süßes Mädel – seid also gespannt, was noch so kommt…" Oh ja, das sind wir! Ihre Eltern stehen übrigens immer hinter ihr und haben sie bei ihrer Entscheidung und dem Umzug unterstützt.

Hoffen wir mal, dass Jenny nicht allzu schnell heimweh bekommt und Kimi uns somit lange erhalten bleibt . . . ;)