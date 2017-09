Köln 50667-Kevin: Wird er von Janine abgezockt?

Bleiben Köln 50667-Kevin und Diego auf einem riesigen Schuldenberg sitzen? Janine scheint nicht besonders vertrauenswürdig. Mit einem verlockenden Angebot will sie jedoch das Vertrauen der Jungs zurückgewinnen.

Köln 50667: Wir Kevin zum Präsidenten?

Kevin und Diego sind bei Köln 50667 der Meinung, dass Janine womöglich mit ihrem Geld abgehauen ist und sie nun auf einem Schuldenberg sitzen bleiben. Beide machen sich auf den Weg zu ihrem Büro und werden dort Zeugen eines Streits: Ein ehemaliger Kollege wirft Janine vor, eine Betrügerin zu sein. Kevin weiß nicht mehr, was er glauben soll und Janine erklärt ihnen, dass sie sich gleich mit einem Anwalt trifft, um gegen diese Anschuldigungen vorzugehen. Ihr Motto: alles wird gut.

Sie bietet den beiden Köln 50667-Jungs ein Gespräch in ihrem Büro an. Dort macht sie ihnen ein sehr verlockendes Angebot. Kevin soll die Chance bekommen, Präsident zu werden. On top soll Diego auch noch zum Vice-President aufsteigen. Wie werden die zwei Freunde sich entscheiden? Ist Janine wirklich zu trauen? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

