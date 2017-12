Köln 50667: Jule wird sexuell belästigt! - Seit der Rückkehr von Gruber auf der Wache haben es Jule, Marc und Mel ziemlich schwer. Doch besonders Jule leidet unter ihrem Chef, da dieser schon länger ein Auge auf die hübsche Blondine geworfen hat. Doch nun eskaliert die Situation...

Köln 50667: Gruber fasst Jule an die Brüste!

Um den Zusammenhalt der Köln 50667-Sanitäter zu stärken, hat Gruber das gesamte Team zu Vertrauensübungen auf die Wache bestellt. Jule ist die Erste vor Ort und arbeitet gerade am Computer als Gruber hereinkommt. Er zeigt ihr etwas am PC und dann das Unfassbare: Er fasst ihr dabei an die Brust. War das etwa Absicht? Später bei der Vertrauensübung sollen Paare gebildet werden – natürlich landet Jule bei Gruber. Purer Zufall? Als sie sich in seine Arme fallen lässt, fasst er ihr erneut an die Brüste. Marc sieht das und ist kurz davor auszurasten – doch Gruber beteuert, dass es keine Absicht war und Jule beruhigt ihren Freund.

Später macht Marc seiner Freundin bei Köln 50667 eine klare Ansage: Wenn Gruber Jule nochmal anfasst, verprügelt er ihn. Aus Angst, dass Marc Ärger bekommen könnte erzählt sie ihm nichts von dem Vorfall davor. Auch ist sie sich nicht sicher, ob sie sich das Ganze vielleicht nur eingebildet hat. Doch war das wirklich nur Einbildung? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei "Köln 50667" auf RTL 2.