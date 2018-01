"Köln 50667": Jule und Kathi werden Grubers Geiseln!

Jule erhält eine Nachricht von Kathis Handy. Doch nicht sie selbst, hat die Nachricht gesendet, sondern Gruber. Davon ahnt Jule aber nichts und fährt sofort zu ihrem Chef, wo sie einen Notfall vermutet. Marc hinterlässt sie nur eine kurze Nachricht auf der Mailbox.

Als Jule dann bei Gruber ankommt, muss sie schockiert feststellen, dass ihre Schwester gefesselt am Boden liegt. Sofort will sie Kathi befreien, doch Gruber betäubt sie und bringt sie ebenfalls in seine Gewalt. Was hat er nur vor? Als Jule wieder zu sich kommt, befindet sie sich gefesselt neben Kathi.