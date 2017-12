Köln 50667: Jule bekommt ernste Probleme mit Gruber - Die Arbeit auf der Wache ist für Jule, Mel und Marc ziemlich unangenehm geworden, seit Gruber wieder zurück ist. Neben einigen Hänseleien muss sich vor allem mit ihrem Chef rumschlagen. Dieser startete vor kurzem einen plumpen Flirtversuch bei der hübschen Blondine. Doch ein neuer Einsatz bringt ihr Verhältnis ins Wanken...

Köln 50667: Wird Jule gefeuert?

Jule, Mel und Marc sitzen zusammen bei Köln 50667 in der Wache, als Gruber hereinkommt. Jule probiert Gruber nach seinem Flirtversuch aus dem Weg zu gehen und geht deshalb raus. Plötzlich bekommt sie einen Anruf von Kathi: Ein Freund von Kathi hat Drogen genommen und ist nun bewusstlos. Sofort machen sich Jule und Marc für den Einsatz bereit – Gruber möchte auch mitkommen. Ein schlechter Vorschlag, wie sie später herausstellt.

Am Einsatzort rastet Jule aus, als ein Freund von Kathi ihr Drogen anbietet und verletzt diesen unabsichtlich. Gruber schickt sie daraufhin sofort weg und droht ihr mit Konsequenzen: "Also, ich muss ihre Fehlverhalten in meinem Einsatzbericht erwähnen. Ich komme da nicht drum rum", droht er. Wird Jule nun ihren Job verlieren oder wird sie ihren Boss besänftigen können - vielleicht mit einem Date? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.