Das "Köln 50667"-Paar hat in den letzten Wochen einiges durchgemacht. Holly und Jan streiten viel, vertragen sich aber schnell wieder. Doch wie lange kann das Hin und Her noch so weitergehen? Und ausgerechnet jetzt zeigt sich einmal mehr, wie sehr die Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben der beiden auseinander gehen. Folgt jetzt die endgültige Trennung?

Köln 50667: Holly belügt Jan! Für Holly steht heute das große Live-Interview im Radio an. Jan hat sich vorgenommen, seine Frau dabei zu unterstützen. Aus diesem Grund hilft er ihr bei den Vorbereitungen. Doch als Volker auftaucht, kann sich Jan nur gerade so zusammenreißen. Und plötzlich eskaliert die Situation. Während des Interviews erklärt Holly, dass sie nicht vergeben ist, um ihre männlichen Fans nicht zu vergraulen. Als Jan das hört, platzt ihm der Kragen. Er schnappt sich das Mikrofon, greift in das Interview ein und stellt klar, dass Holly verheiratet ist: "So ich muss diese Livesendung kurz unterbrechen. Holly ist nicht Single. Holly ist verheiratet und zwar mit mir, Jan Bremer." BTN-Nik aka Tim Rasch: Ist "Köln 50667"-Lina seine Freundin? Oh je! Damit hat es Jan mal wieder versaut. Wie wird Holly jetzt mit der Situation umgehen? Und hat Jan ihre Karriere jetzt endgültig zerstört? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667". Alle News und Infos zu "Köln 50667" findest Du hier! Köln 50667

Köln 50667

RTL 2

RTL II

