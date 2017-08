Köln 50667: Ist Sara-Joleen magersüchtig? Foto schockt Fans!

Sara-Joleen Kaveh-Moghaddam spielte bei Köln 50667 die Rolle der Joleen Daatis. Seit Folge 1 gehörte sie zu den absoluten Fan-Favoriten. Umso trauriger war die Köln 50667-Gemeinde, als die dunkelhaarige Beauty Mitte 2016 die RTL 2-Show verließ.

Seit ihrem Ausstieg ist Sara-Joleen vor allem als Travel- und Style-Blogger unterwegs und hat sich eine große Gefolgschaft in den sozialen Netwerken aufgebaut (beispielsweise 458k bei Instagram!). Doch genau dort hat sie nun ein Bild hochgeladen, dass viele Fans schockiert

Sara Joleen: Ist die Ex-Köln 50667-Darstellerin magersüchtig?

Auf einem aktuellen Post auf Instagram zeigt sich Sara-Joleen leicht bekleidet im Bikini. Auffällig: Die Ex-Köln 50667-Darstellerin wirkt sehr abgemagert und ihre Rippen sind deutlich zu sehen. Viele Follower machten sich daraufhin sorgen um Sara-Joleen und vermuteten, dass sie vielleicht magersüchtig geworden sei: "Du siehst ja schrecklich aus, nur noch Haut und Knochen, mein Gott", sagt eine Userin, "Viel zu dünn!" schreibt eine weitere.

The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege ... ❤️ @danni_dk #HAPPYfriday Ein Beitrag geteilt von Sara-Joleen | Actress (@sarajoleen) am 11. Aug 2017 um 3:49 Uhr

Und tatsächlich sieht Sara-Joleen im Vergleich zu älteren Bildern deutlich dünner aus:

Sara-Joleen äußert sich zu den Magersuchts-Vorwürfen

Die Magersuchts-Vorwürfe in den Kommentaren sind Sara-Joleen natürlich nicht entgangen. Dort sprach sie nun zu ihren besorgten Fans und erklärt das knochige Bild wie folgt: Meine lieben macht euch keine Sorgen! ich bin nur wegen einer Grippe schlanker geworden. alles ist jut, in 1-2 Wochen ... ist die Figur wie vorher... ich atme, also ist alles gut ! happy Friday"

Tatsächlich könnte das eine Erklärung für den drastischen Gewichtsverlust des ehemaligen Köln 50667-Stars sein. Wir wünschen Sara-Joleen daher eine schnelle Genesung und das ihr Appetit bald wieder der alte ist ;)

