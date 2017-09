Köln 50667 im Babyglück? Holly vermutet schwanger zu sein - ihre Freude hält sich jedoch in Grenzen. Anders ist es jedoch bei ihrem Freund Jan, der Holly mit seiner Euphorie sehr unter Druck setzt.

Köln 50667: Holly holt einen Schwangerschaftstest

Als Felix am Morgen mit einer blutenden Nase im Bad steht, reicht Köln50667-Holly ihm Tampons. Dabei fällt ihr ein, dass sie ihre Tage noch nicht bekommen hat. In Panik geht sie sofort los, um sich einen Schwangerschaftstest zu besorgen. Sie möchte das Thema zunächst nicht so sehr an die große Glocke hängen. Doch da hat sie ihre Rechnung ohne Jan gemacht. Als sie zurück in der WG ist, fällt fällt diesem direkt der Test in ihrer Tasche auf.

Doch dabei bleibt es für Holly nicht: Durch Jans große Euphorie bekommen es auch Felix und Flo mit, die ebenfalls sofort völlig aus dem Häuschen sind. Holly hingegen weiß nicht, was sie will. Ist sie schon bereit für ein Kind? Wie wird der Test ausfallen? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

Jede Köln 50667 Vorschau - hier klicken!