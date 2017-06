Köln 50667: Hund Pätrick ist der Neuzugang in der WG

Bei "Köln 50667" gibt es einen Neuzugang: Hund Pätrick wird die WG von Patrick, Kevin, Dana & Co. aufmischen. (Bilder im Video oben)

Köln 50667: Hund Pätrick ist der Neue in der WG

Patrick von "Köln 50667" bekommt überraschend Besuch von seiner Mutter. Diese bittet ihren Sohn darum, auf Hündchen Pätrick aufzupassen. Obwohl Patrick davon nicht begeistert ist, kümmert er sich um den kleinen Hund und merkt schnell, wie anstrengend so ein Haustier sein kann.

Und dann erreicht ihn auch noch eine Hiobsbotschaft , denn seine Mutter will den Hund plötzlich nicht mehr abholen. Sie erwartet von ihrem Sohn, dass er Pätrick in der WG behält. Da Patrick es nicht übers Herz bringt, den Vierbeiner in ein Tierheim zu bringen, haben die Kölner offensichtlich einen Neuzugang. Und WG-Mitbewohner Diego lernt schon am nächsten Tag die Vorzüge eines kleinen Hundes kennen. Als er mit Pätrick spazieren ist, bekommt er von fast jeder Frau ein Lächeln geschenkt. Pätrick wird also sicher für länger in Köln bleiben. :)

Wie es weitergeht? "Köln 50667" läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

