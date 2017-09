Köln 50667 Holly: Geht sie Jan fremd?

Köln 50667-Holly verdient ihr Geld als Stripperin im Netz. Jan ist davon zwar noch immer nicht begeistert, aber akzeptiert es. Bei einem Angebot eines ihrer Fans wird Jan jedoch extrem stutzig.

Köln 50667: Holly trifft sich mit einem Fremden

Köln 50667-Holly hat gestern ein Angebot von einem ihrer Online-Fans bekommen. Widerwillig stimmt Jan zu, dass sich seine Frau als Superheldin kostümiert und dann für 2.000€ einen ganzen Tag mit einem Fremden verbringt – allerdings ohne Intimitäten. Während die beiden unsicher sind, was nun auf Holly zukommt, erfährt sie schnell, wer ihr Auftraggeber ist. Sie staunt nicht schlecht, als ein totaler Nerd vor ihr steht und mit ihr auf ein Kartenturnier geht, um sie dort als seine Freundin auszugeben: "Das ist jetzt wirklich dieses Underworld Dungeon? Ein Nerd-Verein die Karten spielen, oder was? Da habe ich mir ja voll umsonst Sorgen gemacht, die könnte ich ja alle selber verhauen", sagt das Cam-Girl erleichtert im Off.

Während Köln 50667-Holly total beruhigt ist und das Spielchen mitspielt, weiß Jan nicht, worauf sich seine Frau eingelassen hat. Mit einer Maske verkleidet, mischt er sich unter das Volk und geht den vermeintlich "Freund" von seiner Freundin an. Wird Jan nun alles auffliegen lassen und Holly die 2.000 Euro kaputt machen? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

Jan (links) hat Angst, dass Holly ihm fremdgeht RTL 2

