"Köln 50667": Hat sich Dana in Pia verliebt?

Dana und Pia kommen zusammen betrunken vom Feiern nach Hause. In der ausgelassenen Stimmung kommen sich die beiden näher und fangen sogar an, sich zu küssen. Bevor es allerdings zu mehr kommt, bricht Dana ab. Sie ist unsicher und weiß nicht, wo das hinführen soll.

Am nächsten Tag erzählt sie Jule und Sophia von dem Abend und erklärt, was passiert ist. Ihre Freundinnen sind sich einig und machen Dana Mut. Sie glauben, dass es gut für sie ist, wenn sie etwas Neues ausprobiert und sich auf Pia einlässt - nur so kann sie herausfinden, was sie wirklich empfindet.

Was Dana so verwirrt: Eigentlich steht sie doch auf Männer - wieso fühlt sie sich also auch zu Pia hingezogen? Als sich die beiden später am Tag wieder sehen, möchte Pia Dana mit zu einer Party nehmen. Während sich die beiden für den Abend fertigmachen, kommen sich die Mädels schon wieder näher.

Kommt es jetzt sogar zum ersten Sex? Was wird Dana danach fühlen? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".