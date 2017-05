Köln 50667: Flo will Jule zurück!

Köln 50667 liefert das nächste Liebes-Chaos: Flo kommt einfach nicht von Jule los und hat immer noch Gefühle für sie. Er will aber nicht, dass sie davon erfährt und anstatt mit ihr zu reden, schaut er sich deswegen heiße Bilder von seiner Angebeteten im Bett an.

Völlig in Gedanken vertieft, wird er dabei jedoch von Jule erwischt. Diese war eigentlich gekommen, um Flo ein Friedensangebot nach ihrem letzten Streit zu machen. Doch als sie ihn im Bett erwischt, wird sie wütend: "Bist du pervers? Warum schaust du dir solche Bilder von mir an?!", schreit sie. Flo versucht sich herauszureden und die Situation runterzuspielen, doch dann betrifft auf einmal auch noch Jules Freund Marc den Raum...

Köln 50667: Flo offenbart seine Gefühle

Jule erzählt Marc jedoch nicht, was gerade vorgefallen ist und wirft Flo nur einen bösen Blick zu. Um die Situation zu klären, vertraut er sich Jule in einer ruhigen Minute an und verschafft seinen Gefühlen Luft. Doch das könnte nach hinten losgehen: Wird die hübsche Blondine Flos Geständnis Marc erzählen und dadurch deren Beziehung gefährden?

