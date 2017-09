Köln 50667: Felix erwischt Lea mit einem anderen Mann - Für Felix läuft es in den letzten Wochen eigentlich super. Er ist glücklich mit Lea zusammen und richtig verliebt. Als er seine Freundin jedoch zum Frühstück überraschen will, ist sie mit einem anderen Mann, der angeblich der Heizungsableser ist. Felix ist davon jedoch nicht überzeugt...

Köln 50667: Wer war bei Lea in der Wohnung?

Felix will bei Köln 50667 seine Freundin mit frischen Brötchen überraschen. Allerdings wird er selber überrascht, denn plötzlich steht Lea mit einem fremden Mann in der Küche. Sie erklärt ihm, dass es sich dabei um den Heizungsableser handelt. Felix glaubt ihr das zunächst und macht sich auf den Weg zur Arbeit, doch dabei läuft er dem richtigen Heizungsableser in die Arme.

Er wird daraufhin skeptisch und beschließt zusammen mit Marc, die Sachen von Lea zu durchsuchen. Ob sie etwas Verdächtiges finden? Mit ihrem Schlüsselbund in der Hand machen sie sich auf den Weg zu der Wohnung von Alex und Mel bei Köln 50667. Vor Ort entdecken sie den Mann, den Felix morgens bei Lea gesehen hat. Er hat ein Paket vor die Haustür gelegt…

Ob der Mann (rechts) wirklich der Heizungsableser ist? RTL 2

Was ist in dem Paket? Und wer ist der geheimnisvolle Mann? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

