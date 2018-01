"Köln 50667": Er ist der Mörder von Felix!

Es wird immer mysteriöser: Ben trifft sich mitten in der Nacht mit Chico. Der erklärt ihm, dass sich sein Alibi in Luft aufgelöst hat. Die Polizei hat gecheckt, dass Ben zur Tatzeit noch gar nicht bei Chico war.

Aus diesem Grund fragt Chico gerade heraus nach, ob Ben etwas mit dem Tod an Felix zu tun hat. Doch Ben versichert ihm, dass er wirklich nichts damit zu tun hat - er die Sache aber regeln will. Was hat das zu bedeuten?

Am nächsten Morgen geht er ziemlich aufgelöst zu Aydin in die Shisha-Bar, um von ihm eine SD-Karte zu holen, die Licht ins Dunkeln bringen soll. Aydin reagiert allerdings gereizt und möchte ihm die SD-Karte nicht geben - er wirft Ben sogar unsanft raus. Warum rückt er die Karte nicht raus? Was hat er zu verbergen?

Ben ist mit den Nerven völlig am Ende und möchte den Rauswurf nicht auf sich sitzen lassen. Er stürmt erneut in die Shisha-Bar, um die SD-Karte zu bekommen. Als der Streit mit Aydin eskaliert, greift Ben sich eine Flasche und schlägt einfach zu. Aydin sinkt bewusstlos auf den Boden. Ben macht sich weiter auf die Suche nach der Speicherkarte, doch leider kann er sie nicht finden.

Am Ende läuft er verzweifelt durch Köln und landet schlussendlich in seinem Wohnhaus. Doch als er vor seiner Wohnung steht, hört er die Polizei, die ihn sucht. Während die Beamten vor seiner Tür stehen, wartet er auf den richtigen Moment und flieht. In seiner Verzweiflung sieht er keinen Ausweg mehr und steigt auf das Geländer einer Brücke. Wird er springen? Wieso flieht er, wenn er eigentlich nichts mit dem Mord zu tun hat?

