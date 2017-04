Köln 50667 Elli und Ben: Die ganze Liebesgeschichte!

Köln 50667 Elli und Ben gehören zusammen!

Obwohl Elli noch Gefühle für Ben hat, will sie nicht mehr mit ihm zusammenkommen. Sie hat Angst davor, Lina dann für immer zu verlieren. Aber ist das wirklich die richtige Entscheidung? Schließlich hat Elli im letzten Jahr eine Menge durchgemacht und ein fester Freund könnte ihr eine starke Schulter bieten.

Die "Köln 50667"-Fans haben eine ganz klare Meinung: Elli und Ben gehören zusammen!!! "Elli und Ben gehören zusammen, egal was ihr beste Freundin sagt…", "Klar ist die Freundin wichtig, aber du solltest auch glücklich sein und glaub mir, die Gefühle kannst du nicht abstellen. Hör auf dein Herz und gebt euch eine Chance und Lina muss das auch verstehen.", "Wenn es deine beste Freundin wäre, würde Sie dir das Glück gönnen und wäre auch nicht mit deinem Ex in die Kiste gestiegen.", oder "Elli macht ein großen Fehler.... Das wir sie noch irgendwann bereuen das sie es mit Ben nicht mehr versucht", heißt es in den Kommentaren.

Vielleicht überlegt es sich Elli ja doch noch einmal anders - die Fans würden sich über eine Liebes-Reunion von Elli und Ben jedenfalls freuen!!!

Ben spricht Klartext über Lina und das Baby:

