Was Jan für ein gutes Herz hat, zeigt er bei "Köln 50667" gerade besonders. Obwohl alle Leute mit Alex abgeschlossen haben, nachdem er sich so asozial verhalten hat, tut Jan alles dafür, damit seine Freunde ihm auch noch eine Chance geben. Doch ist es richtig, an Alex zu glauben oder macht Jan einen Fehler?

"Köln 50667": Muss Alex sterben? Jan ist definitiv die gute Seele bei "Köln 50667". Das stellt er jetzt mal wieder unter Beweis. Denn als Kevin, Diego und er im Cage eine Party schmeißen und plötzlich Mel vor ihnen, um den Jungs zu berichten, was mit Alex passiert ist, macht sich Jan sofort große Sorgen. Kevin und Diego reagieren auf die schlechten Nachrichten eher kalt. Sie haben genug von Alex und seinem Verhalten. Doch Jan lässt nicht locker. Und obwohl auch er von Alex mehrfach angegriffen wurde, überredet er die anderen dazu, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Als die drei Jungs dort ankommen, sehen sie Alex mit mehreren komischen Typen im Park, von denen sie glauben, dass das Alex neue Freunde sind. Vor allem Kevin und Diego sind sich sicher, dass Alex sie nicht mehr braucht. Der Einzige, der sich noch immer Gedanken macht, ist Jan. Wie es weitergeht und ob sich die Jungs mit Alex versöhnen können, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667". Köln 50667

Köln 50667

RTL 2

RTL II

