Köln 50667 Diego aka David Ortega zeigt seinen Speck!

Bei "Köln 50667" galt Diego für lange Zeit als Frauenheld. Nicht nur in der Serie, auch im echten Leben war er mit der hübschen Schauspielerin Sara Joleen Kaveh-Moghaddam zusammen. Doch die beiden trennten und zerstritten sich. David Ortega verließ im November 2014 die RTL II Serie und kehrte im Frühjahr 2016 wieder ans Set von "Köln 50667" zurück.

Hier verpasst Du keine Köln 50667 News!

Köln 50667 Diego aka David Ortega hat viel zugenommen:

Der Halbspanier war immer besonders stolz auf seinen Body, wurde nebenbei als Model gebucht und bekam in der TV-Serie immer die schönsten Mädels ab. Doch der Latin Lover hat im letzten Jahr ziemlich stark zugenommem. Der Sixpack ist weg - dafür hat der Diego-Darsteller zahlreiche Kilos mehr drauf.

Bei Facebook postete der "Köln 50667"-Star kürzlich ein Oben-Ohne-Vergleich und blickt damit der Wahrheit ins Gesicht. Will David Ortega wieder abnehmen?

Köln 50667: Die Fans lieben die Kilos von Diego:

In der RTL II Serie fühlt sich Diego gerade unwohl in seinem Körper. Doch was halten seine Fans eigentlich vom Waschbär-Bauch? "Diego ist Diego, ob durchtrainiert oder nicht. Ich hab es so satt, dass alles nur nach dem Äußern geht, aber das ist ja auch mittlerweile Standard in der Sendung. Sonst würden sie Diego so lassen wie er ist, denn so wie er dort ist, ist er ein herzensguter Mensch und ein wirklicher Freund und darauf kommt es doch an.", "Also ich muss ja ehrlich sagen, mit Bauch gefällt er mir besser.", und "Er sieht natürlich sehr gut aus mit seinen Muckis. Aber mit seinem Bauch ist er iwie viel knuddeliger ^^ ich finde ihm steht der Bauch irgendwie besser, aber beides ist gut", lauten die zahlreichen positiven Kommentare.

Das ist doch wirklich mal ein toller Zuspruch. Doch letztendlich muss sich der Diego-Darsteller in seiner Haut wohl fühlen...