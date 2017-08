"Köln 50667": Der Streit zwischen Jule und Marc eskaliert!

Jules Vater ist zwar pünktlich, der kann aber auch nicht besonders lang bleiben. Daraufhin rastet Jule völlig aus und sagt ihrem Vater mal so richtig ihre Meinung. Und auch Marc darf sich später so Einiges anhören. So hat sich Jule die ganze Aktion nicht vorgestellt und ist mehr als sauer.

Wie geht es jetzt zwischen Jule und Marc weiter? Kann der sich zusammenreißen oder wird die Situation sogar noch schlimmer? In welche Richtung sich die Beziehung der beiden entwickelt zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".