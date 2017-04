Köln 50667: Dayana ist in Kevin verliebt!

Köln 50667: Kommen Dayana und Kevin zusammen?

Dayana ist super dankbar für Kevins Hilfe. Sie kann sogar in der WG wohnen. Doch dann passiert etwas, dass für Dayana alles verändert. Als sie ihn nackt sieht und sein Körper sie anmacht wird ihr bewusst, dass sie sich in Kevin verliebt hat. Kevin hat ihr den Kopf verdreht, ob sie will oder nicht. Dana entgeht das nicht und spricht die Neue in der WG darauf an. Dayana ist schockiert, dass ihre Gefühle so offensichtlich sind. Deshalb beschließt sie aus Selbstschutz Abstand zu nehmen. Aber kann Dayana sich einfach so „entlieben“? Oder entwickelt Kevin sogar auch Gefühle für sie?

Wie die Story bei Kevin und Dayana weitergeht, siehst Du in den kommenden Folge bei "Köln 50667" - immer montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: