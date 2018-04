„Köln 50667“ - Danny Liedtke ("Kevin") und Patrick Beinlich ("Olli"): Das Geheimnis ihrer Bromance

Die beiden „Köln 50667“-Darsteller Danny Liedtke („Kevin Bochow“) und Patrick Beinlich ("Olli Korte") stehen nicht nur zusammen vor der Kamera, sondern sind auch beste Kumpels. Schaut man sich regelmäßig die Instagram-Stories der beiden Schauspieler an, wird schnell klar: Die zwei hängen gefühlt 24/7 miteinander rum.

„Köln 50667“: Wohnen Danny Liedtke und Patrick Beinlich zusammen?

So mancher „Köln 50667“-Fan hat sich bestimmt schon mal die Frage gestellt, ob Danny Liedtke (28) und Patrick Beinlich inzwischen zusammengezogen sind. Schließlich gibt es die beiden momentan fast nur noch im Doppelpack! BRAVO.de hat nachgefragt: „Wir wohnen zwar nicht zusammen, aber zur Zeit fühlt es sich so an, als würden wir das“, verriet Danny. „Wir sind noch am Anfang unserer Bromance, da verbringt man halt sehr viel Zeit miteinander“, witzelte der Wahl-Kölner.

Chillen, Party, Sport

Es ist eine gemeinsame Leidenschaft, die Danny Liedtke und Patrick Beinlich zusammengebracht hat: „In den letzten Monaten haben Patrick und ich viel miteinander gedreht und dadurch ist uns beiden aufgefallen, dass wir sehr gern FIFA spielen“, verriet Danny BRAVO.de! Die „Köln 50667“-Kollegen trafen sich zum Zocken und merkten, dass es noch viel mehr gibt, das sie verbindet. „Ganz besonders der Humor“, sagte Danny. Kein Wunder, dass die zwei Schauspieler gerne miteinander rumhängen, denn ihr Bromance-Programm ist ganz schön abwechslungsreich : „Neben chilligen FIFA-Abenden und langen Partynächten machen wir zur Zeit auch sehr viel Sport!“, so der 28-Jährige. Und die beiden haben ein klares Ziel: Bis zum Sommer muss der Body perfekt sein!

Ganz nebenbei machen die Jungs auch noch zusammen Hausputz und gehen einkaufen! Langweilig wird es bei den beiden garantiert nie! Und egal, was Danny Liedtke und Patrick Beinlich zusammen starten, eins steht fest: Sie haben immer jede Menge Fun dabei.