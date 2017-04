Köln 50667 Dana: Mina Huremovic zeigt sich ungeschminkt!

So reagieren die Fans von Mina Huremovic:

"Du kannst so glücklich sein so eine schöne Haut zu haben. Du bist so unfassbar hübsch ungeschminkt - Respekt!", oder "Ich finde es so toll, dass du diesen Beitrag gepostet hast. Es gibt heutzutage so viele Menschen, die andere aufgrund ihres Aussehens nicht akzeptieren. Nur weil sie nicht ihren Erwartungen entsprechen. JEDER Mensch ist schön, auf seine eigene Art und Weise. Von innen, so wie von außen. Charakter ist das was zählen sollte. Aber leider zählt das heutzutage kaum noch... Mina, du bist eine bildhübsche Frau. Von innen, und von außen!", lauten nur zwei der vielen, positiven Kommentare unter ihren Bildern.

Wir finden den Mut von Mina Huremovic toll und hoffen, dass die Message bei vielen angekommen ist. :)

