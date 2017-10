Köln 50667: Chico und Ben werden Models!

Köln 50667: Chico und Ben schämen sich für ihre Outfits

Köln 50667-Chico und Ben platzen vor Stolz, dass sie direkt als Models gebucht wurden. Doch als sie sich voller Vorfreude sich im Bad fertigmachen, erhalten sie einen Anruf von dem Designer. Schlechte Nachricht: Die Location wurde ihm gecancelt und deswegen wird die Modenshow nicht stattfinden. Das stellt Chico und Ben jedoch vor ein Problem. Immerhin wollen die beiden Jungs vor Elli und Lina nicht als Versager dastehen.

Deswegen bieten die Köln 50667 BFF's dem Designer das Cage als Location an. Dieser ist völlig begeistert und sogar Alex gibt sein OK für die Modenshow. Der Tag ist jedoch noch nicht gerettet: Als Chico und Ben ihre Outfits sehen, schämen sie sich so sehr, dass sie nicht mehr auf den Laufsteg wolen. In ihrer Not erzählen sie den Mädels, dass alles abgesagt wurde und sie nicht kommen brauchen. Elli und Lina riechen den Braten jedoch und kommen trotzdem zur Show.

Der Designer hat ziemlich spezielle Outfits für Ben und Chico RTL 2

Ob Chico und Ben trotzdem auftreten und wie Elli und Lina reagieren werden, erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

