"Köln 50667": Chico ist total in Holly verknallt!

Sind Holly und Chico das neue "Köln 50667"-Traumpaar? Chico ist sich seiner Sache auf jeden Fall total sicher. Er liebt Holly und möchte ihr das jetzt auch noch einmal richtig deutlich machen. Dazu lädt er sie zum Abendessen ein. Er möchte später für sie kochen und sie fragen, ob die beiden nicht ein richtiges Paar sein wollen.

Doch bevor er in der Küche den Kochlöffel schwingen kann, spricht ihn Sophia noch einmal auf das unangenehme Video an, das während der Kioskparty ausversehen abgespielt wurde. Zu sehen waren Chico und Holly beim Sex. Holly selbst weiß davon immer noch nichts. Sophia macht ihm aber noch einmal deutlich, dass er ihr davon erzählen muss, oder sie es tun wird.

Am Abend ist es dann so weit und Holly stimmt der Beziehung zu. Chico schwebt auf Wolke 7 und kann sein Glück kaum fassen. Da er die Stimmung nicht gleich wieder zerstören möchte, verschweigt er ihr, dass all ihre Freunde sie beim Sex mit ihm gesehen haben.

Wird Holly dennoch davon erfahren? Und was wird sie sagen? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".