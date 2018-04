"Köln 50667"- & BTN-Star Pia Tillmann alias Meike Weber feiert Serien-Comeback

Sie begeistert bald wieder als Soap-Star! Pia Tillmann wurde als Meike Weber durch ihre Rollen in den RTL II-Formaten Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 zum absoluten TV-Liebling. 2015 war dann voerst Schluss mit den Daily-Reality-Shows. Sie konzentrierte sich auf die Gründung einer kleinen Familie mit ihrem Ehemann und ehemaligen Kollegen Steffen Donsbach. Für ein neues Serien-Projekt wagt sich die 30-Jährige nun zurück vor die Kamera – als sexy Referendarin!

"Köln 50667"- & BTN-Star Pia Tillmann: Comeback bei RTL II!

Ab dem 30. April ist die 30-Jährige montags bis freitags um 17 Uhr in der 15-teiligen Serie "Krass Schule - Die jungen Lehrer" zu sehen. Darin kämpfen fünf Referendare um ihren Traumjob als Lehrer. Doch die Sache hat einen Haken: Es gibt nur vier freie Stellen! Pia Tillmann spielt Sara, die an der Gesamtschule Köln-Porz einen Neuanfang starten will, nachdem ihr Verlobter sie kurz vor ihrer Hochzeit mit ihrer besten Freundin betrogen hat. Allerdings hat der neue Job es in sich: Von Mobbing über Bombenalarm bis zur Schwangerschaft warten die Schüler täglich mit neuen Überraschungen auf.

Bekanntes Gesicht: "Bachelorette"-Teilnehmer Marco Cerullo ist dabei!

Den Part ihres hinterhältigen Ex-Freundes übernimmt ebenfalls kein Unbekannter: Mr. Rheinland-Pfalz, Marco Cerullo feiert sein Schauspiel-Debüt. 2017 versuchte der Hottie sein Glück in der TV-Kuppelshow Die Bachelorette – konnte jedoch nicht das Herz von Jessica Paszka erobern.

Wie sich Pia Tillmann und Marco Cerullo in "Krass Schule - Die jungen Lehrer" so machen, erfahren wir, wenn die Serie am 30. April auf RTL II startet.