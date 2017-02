„Köln 50667“: Jan sagt die Hochzeit mit Holly ab!

21. November 2016

"Köln 50667": Jan will Holly einen Heiratsantrag machen!

Seit einigen Wochen sind Jan und Holly von „Köln 50667“ wieder ein Paar. Jan ist total glücklich, dass er Hollys Herz doch noch für sich gewinnen konnte. Er sieht in der Brünette die Frau seines Lebens.

Deshalb hat er auch beschlossen Holly zu heiraten. Seiner WG verkündet Jan die frohe Botschaft beim gemeinsamen Frühstück. Er will schon ganz bald um ihre Hand anhalten und Cem und Diego sollen die Trauzeugen sein! Alle freuen sich für Jan – bis auf Cem. Der ist von der Idee total schockiert und führt sich auf wie ein Idiot... Er ist der Meinung, dass sich die beiden noch viel zu wenig kennen würden.

4. November 2016

Lässt sich Jan Hollys Gesicht tätowieren?

Deshalb möchte er ihr jetzt auch einen krassen Liebesbeweis machen. Jan ist fest entschlossen, sich Hollys Gesicht auf seinen Rücken tätowieren zu lassen. OMG! Hat sich Jan das wirklich gut überlegt? Schließlich sind die beiden erst seit kurzer Zeit zusammen und ein Tattoo ist für die Ewigkeit...

24. Oktober 2016

So denken Jan's Freunde über Holly!

Jan und Holly von „Köln 50667“ sind seit einigen Wochen (endlich) ein Paar. Doch seit ihrem Liebescomeback haben die Zwei es nicht leicht , denn niemand glaubt daran, dass Holly es mit Jan wirklich ernst meint. Deshalb gab es auch schon einen riesen Streit in der WG von Jule! Doch nun will Jan nochmal einen Schritt auf seine Freunde zugehen und gerade Cem von seiner Holly überzeugen. Ob er das schaffen wird? Das ist fraglich! Aber vielleicht gibt Cem Holly ja doch noch eine Chance. Jan wäre darüber jedenfalls meeeega glücklich! ;-)

Wie Kevin über die Beziehung von Jan und Holly denkt, hat er uns übrigens in einem exklusiven Interview verraten. Schau Dir jetzt das Video an! :)

Meint Holly es jetzt ernst mit Jan?

11. Oktober 2016

Was für ein Liebes-Chaos bei der beliebten RTL II-Serie: Jan und Holly von „Köln 50667“ sind tatsächlich wieder ein Paar! Nach Jan's Liebeserklärung hat Holly mit Sascha Schluss gemacht! Cem, Diego und Co. sind trotzdem noch skeptisch Holly gegenüber. Nach den letzten Wochen wollen sie Holly auf jeden Fall im Augen behalten, um Jan vor einer neuen Enttäuschung zu schützen.

Es gibt aber noch jemanden, dem die Beziehung von Jan und Holly gar nicht passt: Holly’s Ex-Freund und Manager Sascha. Der dreht wegen der Liebeserklärung von Jan jetzt vollkommen am Rad und rastet vor Holly total aus. Doch die macht ihm klar, dass sie es mit Jan jetzt wirklich ernst meint.

Zum Glück sind die Jungs in der Nähe, um der Brünette zu helfen. Sie verscheuchen Sascha, der schwört, Holly in Zukunft in Ruhe zu lassen! Ob Sascha für immer aus Köln verschwindet und Holly in Ruhe lässt, zeigt sich diese Woche bei „Köln 50667“.

10. Oktober 2016

Jan und Holly werden ein Paar!

Jan von „Köln 50667“ hat wirklich wochenlang wegen Holly gelitten. Nachdem die Brünette mit seinem Geld und ihrem Freund Sascha nach Mallorca abgehauen ist, hat Jan sich sogar so gehen lassen, dass er im Krankenhaus gelandet ist. :( Doch trotz dem ganzen Chaos hängt sein Herz noch an Holly! Jan’s Freunde können das natürlich überhaupt nicht verstehen und haben Holly sogar verboten, zu Jan Kontakt aufzunehmen. Doch dieser Plan ist leider nicht aufgegangen!

Jan macht Holly eine Liebeserklärung:

Denn seitdem Holly wieder in Köln ist, hat sich Jan Hoffnungen gemacht, dass sie beiden doch wieder ein Paar werden. Nun kommt es sogar zu einer öffentlichen Liebeserklärung von Jan! Nach Holly's Auftritt im Club stellt er sich mit einem riesigen Blumenstrauß auf die Bühne und macht ihr ein Liebesgeständnis.

Holly küsst Jan auf den Mund! Wie es scheint, kommen die beiden tatsächlich wieder zusammen. Krass - ob das wirklich gut geht? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei „Köln 50667“.

4. Oktober 2016

Wer kann „Köln 50667"-Jan noch retten?

Jan von „Köln 50667“ dachte wirklich, dass er mit Holly die Liebe seines Lebens gefunden hätte. Doch die sexy Brünette hat ihn nur ausgenutzt und beklaut! Seitdem hat Jan krassen Liebeskummer und verschanzt sich total in seinem Zimmer. Seine Freunde Diego, Cem, Jule und Co. wissen gar nicht mehr, was sie noch tun sollen. Inzwischen ist Jan nur noch am Essen, sodass er sogar schon ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Warum war Jan im Krankenhaus?

Seine Freunde wollen ihm bei der gesunden Ernährung helfen, doch als Jan aus dem Krankenhaus entlassen wird, macht er genauso weiter wie vorher. Cem realisiert, dass Jan den Lebensmut komplett verloren hat. Er macht sich große Sorgen um seinen trauernden Kumpel. Wer kann Jan jetzt noch retten? Wie es weitergeht zeigt RTL II immer montags bis freitags um 18 Uhr.

22. September 2016

Holly und Sascha sind wieder in Köln!

Holly bringt mit ihrer Rückkehr die Situation bei „Köln 50667“ zum Eskalieren!!! Nachdem sie Jan verarscht hat und mit seinem Geld abgehauen ist, kehrt sie jetzt gemeinsam mit Sascha nach Köln zurück. Richtig frech...

Cem und Diego wollen die beiden zur Rede stellen, allerdings sagt Sascha den Termin ab. Doch das lässt Diego nicht auf sich sitzen, er will die Geschichte für seinen guten Kumpel Jan klären. Also beschließen Diego und Cem zu Hollys Wohnung zu fahren. Wie dieses Gespräch verläuft und ob Holly und Jan doch noch einmal zusammen kommen, siehst Du montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.

20. September 2016

Will Jan seine Ex Holly zurück?

Jan von „Köln 50667“ leidet immer noch extrem unter dem Betrug von Holly. Er dachte, dass er seine Traumfrau gefunden hätte, doch die sexy Brünette nutzte Jan bloß aus. Jan glaubte sie wäre in Not und gab ihr 10.000 Euro von seinen Ersparnissen, doch Holly machte sich damit aus dem Staub.

Wie geht es Jan?

Deshalb hat Jan gerade richtig heftigen Liebeskummer: „Meine Gefühlslage ist beschissen“, erklärt er im exklusiven Interview mit unseren Kollegen von inTouch Online. Und dann machte er ein überraschendes Geständnis: „Ich vermisse sie sehr und will sie wieder zurück. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist schon doof, wenn man so enttäuscht wird.“

Will Jan seine Ex Holly zurück?

Wie krass! Jan will Holly trotz allem zurück! Das hat die Brünette echt nicht verdient… „Ich habe um sie gekämpft und ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Vergessen kann ich sie nicht und irgendwas werde ich mir einfallen lassen“, verriet Jan gegenüber inTouch Online.

Warum wollen sich Cem & Diego rächen?

Seine Freunde können das Drama nicht mehr mit ansehen. Darum beschließen Cem und Diego Rache an der Ex ihres besten Kumpels zu nehmen. Aber was werden die beiden Jungs aushecken? Wer Cem und Diego kennt, der weiß, dass es die Racheaktion auf jeden Fall in sich haben wird.

5. September 2016

Kann Jan die Holly-Story vor seiner WG vertuschen?

Jan hat bei „Köln 50667“ gerade richtig krassen Herzschmerz und das alles wegen Holly. Erst verdrehte die sexy Brünette ihm den Kopf und dann hat sie ihn bestohlen und ist abgehauen.

Jan hat sich deshalb das ganze Wochenende in seinem Zimmer verkrochen und versucht jetzt endlich auf andere Gedanken zu kommen. Um sich abzulenken, fährt er mit seinen Freunden an den See. Doch ihm fällt es wirklich schwer seine Trauer und Enttäuschung zu verbergen.

Kann Jan die Holly-Story vertuschen?

1. September 2016

Holly hat Jan nur verarscht!

Oh nein! Das nächste „Köln 50667“-Drama nimmt seinen Lauf!!! Jan’s Freunde wussten von Anfang an, dass mit Holly etwas nicht stimmt! Und obwohl er alles für sie tun würde, bricht sie ihm nun wirklich das Herz. :(

Jan ist bis über beide Ohren in Holly verliebt und kündigt für sie sogar seinen Bausparvertrag. Seine Traumfrau hat ihm nämlich eine fiese Lüge aufgetischt: um ihren „Ex-Freund" endlich loszuwerden braucht sie angeblich 10.000 Euro. Doch in Wahrheit will sie gemeinsam mit ihrem Sascha nach Mallorca auswandern und dort eine Schlager-Karriere starten.

Hat Jan Holly schon durchschaut?

Jan wartet in der Zwischenzeit sehnsüchtig im Restaurant auf seine Liebste. Er hat ein Candle-Light-Dinner organisiert und ist vollkommen fertig, weil Holly nicht kommt und nicht erreichbar ist.

17. August 2016

Betrügt Holly Jan mit ihrem Ex-Freund?

Bei „Köln 50667“ spielt sich mal wieder ein kleines Liebesdrama ab. Jan ist bis über beide Ohren in Holly verliebt und kann an nichts anderes mehr denken. Doch sein guter Kumpel Diego wird das Gefühl nicht los, dass mit Holly etwas nicht stimmt.

Deshalb startet Diego eine Observations-Session , weswegen er fast noch Stress mit der Polizei bekommt. Denn ein aufgebrachter Nachbar wundert sich über Diegos Verhalten. Doch die „Holly-Mission“ hat sich gelohnt, die Brünette hängt nämlich bei ihrem Ex-Freund ab. Aber warum? Als die beiden das Haus nach einigen Stunden verlassen, laufen sie sogar Arm in Arm die Straße entlang. Verarscht Holly den armen Jan bloß? :-O

