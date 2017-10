Köln 50667: Ben plant große Veränderung!

Köln 50667: Ben will Autohändler werden

Ben ist total glücklich in seinem neuen Job bei Köln 50667. In seiner Euphorie schmiedet er große Pläne für sich und Elli: Eine eigene Wohnung muss her. Aydin erklärt ihm, dass man hart arbeiten muss, um so ein Leben wie er führen zu können. Auch er hat zwei Jobs, denn er verkauft nebenbei Autos mit seinem Cousin Murat. Als dieser gerade in der Shisha Bar vorbeikommt, um Aydin für einen Verkaufstermin abzuholen, nehmen sie Ben mit. Murat scheitert beim Versuch das Auto zu verkaufen: Das ist Bens große Chance.

Kann Aydin Ben weiterhelfen? RTL 2

Kann er Aydin von seinen Verkaufskünsten bei Köln 50667 überzeugen? Oder wird er den Traum von der eigenen Wohnung schnell begraben müssen? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

Alle Köln 50667 News - hier klicken