Köln 50667 Ben: Mike Luxen ist der sexy Neuzugang!

Bei "Köln 50667" ist Ben seit kurzem zu sehen. Gespielt wird der Ex-Freund von Lina und Elli von Mike Luxen. Der Darsteller verdreht nicht nur den Serien-Ladys den Kopf, auch im echten Leben ist Mike Luxen ein absoluter Mädchenschwarm.

Mit Serien-Kollege Danny Liedtke aka "Köln 50667"-Kevin verbringt Mike viel Zeit. Die beiden gehen unter anderem viel zusammen ins Fitnessstudio, denn so ein Body erfordert harte Arbeit.

Köln 50667 Ben: Mike Luxen ist hot!

Auch wenn Mike Luxen erst seit wenigen Monaten in der beliebten RTL II-Serie zu sehen ist, hat er schon viele Fans. Bei Instagram folgen ihm inzwischen knapp 60.000 Leute. Und die Mädels sind alle hin und weg! Unter seinen Bildern häufen sich diverse Liebesbekundungen: "Mein Model, Du bist so wunderschön", "OMG der Body und die Muskeln", "Was ein schöner Mann", "Hottie", oder "Love you".

Köln 50667 Ben: Mike Luxen ist Model

Neben "Köln 50667" arbeitet Mike Luxen als Model. Er ist bei "FAVORITE models & actors" unter Vertrag. Auf diesem Bild erinnert uns der Soap-Darsteller voll an Justin Bieber! Dich auch? Schreib es mal in die Kommentare!

Mike Luxen Steckbrief:

Größe: 183 cm

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Braun

