"Köln 50667"-Ausstieg: Verlässt Holly aka Julia Neumann die Serie?

Bei "Köln 50667" wird die Situation von Holly und Jan immer kritischer. Die beiden haben große Geldsorgen. Verlässt Holly aka Julia Neumann nun Köln und damit die RTL II Serie?

"Köln 50667"-Vorschau: Holly und Jan in der Krise

Seitdem Holly und Jan das Reihenhaus gekauft haben, verfolgt sie das Pech. Das Reihenhaus hat sich zu einem Horrorhaus entwickelt – überall ist Schimmel an den Wänden. Sie können das Haus in diesem Zustand weder vermieten, noch verkaufen. Und die Renovierungsarbeiten kosten dem Ehepaar einen Haufen Geld. Geld, welches Holly und Jan nicht haben.

Ihre Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt. Die Zwei haben kaum mehr Zeit füreinander. Jan schiebt lange Taxischichten und arbeitet zusätzlich noch im Cage. Doch die starke Überbelastung macht sich bemerkbar: Jan hatte einen dramatischen Zusammenbruch. Die gesundheitlichen Konsequenzen werden immer deutlicher...

"Köln 50667"-Vorschau: Verlässt Holly Köln?

Holly sucht währenddessen fieberhaft nach einer Idee, um den Kontostand aufzubessern. Ihr Plan: Sie will bis zum Ende der Saison in einem Club auf Mallorca arbeiten. Dafür müsste sie aber Jan alleine in Köln zurücklassen. Wird Holly die Domstadt wirklich verlassen? Das würde bedeuten, dass die Fans erst einmal Abschied von Darstellerin Julia Neumann nehmen müssen...

