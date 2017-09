Köln 50667: Ausstieg! Dieser Darsteller will aufhören!

Ausstieg bei Köln 50667? Nach dem Unfall- und Gefängnisdrama um Elli und Rocco ist es nun ausgerechnet Hottie Ben, der Köln verlassen möchte. Sein Grund ist jedoch verständlich.

Köln 50667: Ben will wegen Elli aus Köln abhauen

Elli und die anderen kommen abends wieder in Köln an. Wer es gestern verpasst hatte: Sie waren mit Alex' Auto auf einen Campingplatz in Holland geflüchtet, um nach Rocco zu suchen. Alex ist total sauer auf Elli und Co., dass sie sich ohne sein Wissen einfach seinen Wagen genommen haben und verschwunden sind. Elli entschuldigt sich nicht nur, sondern rechtfertigt sich auch vor ihm für ihre Tat. Sie hat das alles nur getan, um Rocco zu finden.

Dabei bemerkt die Köln 50667-Beauty jedoch nicht, dass sie mit ihren Aussagen Ben verletzt. Als die Polizei am nächsten Tag bei ihr vor der Tür steht, macht sie erneut eine Falschaussage, um Rocco zu schützen. Lina reicht es und sie wäscht ihrer Freundin den Kopf: „Du hörst auf niemanden! Alle sagen dir, was du zu tun hast oder was das Richtige ist und du checkst es einfach nicht!“, schnaufft sie Elli an. In der Zwischenzeit macht sich Ben auf den Weg zum Bahnhof. Er will Elli nicht mehr sehen und deswegen Köln verlassen. Wird es wirklich so weit kommen - oder sagt Elli endlich, was sie wirklich fühlt?

Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.

