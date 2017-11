Köln 50667: Aurelie Ceauty aka Aurelie Tshamala ist die Neue!

Köln 50667 kann sich seit Mitte Oktober über einen Neuzugang freuen. Aurelie Tshamala spielt in der RTL 2-Soap die Rolle der Aurelie Ceauty. Die ehemalige Kandidatin von "Curvy Supermodel" hat verraten, worauf sie sich bei Köln 50667 am meisten freut und wie sich die Darsteller untereinander verstehen.

Köln 50667: Aurelie lebt ihren Traum

Köln 50667 ist für Aurelie nicht nur ein Job. Sie ist Fan seit der ersten Stunde und hat fast keine Folge verpasst. "Ich kann mich noch genau an die erste Folge erinnern... Und jetzt gehöre ich selber zur Crew und dafür bin ich wirklich dankbar!", freut sich die 19-Jährige. TV-Erfahrung besitzt sie bereits. 2016 nahm die gebürtige Kongolesin an der Castingshow "Curvy Supermodel" auf RTL 2 teil und kam sogar unter die Top 5. Das Modeln hat sie übrigens nicht aufgegeben. Sie ist bei der Agentur Paragon Models unter Vertrag und auch bei Instagram zeigt sie sich gern von ihrer sexy Seite.

Noch nie bequemere Unterwäsche gehabt 😏❤️ Mädels mit riesenbrüsten, wenn ihr BH‘s braucht dann kauft die bei @madameboyd_lingerie !! Zu ihren BH‘s gibts nächste Woche noch ein Video mit meinem Special guest 😎 #curvemodel #plussizemodel Ein Beitrag geteilt von AURELIE CEAUTY (@aurelieceautyofficial_) am 15. Okt 2017 um 11:08 Uhr

Jetzt liegt Aurelies Fokus aber erst einmal komplett auf Köln 50667. Auf die Frage, welcher Sache sie bei der Show am meisten entgegenfiebert sagt sie: "Ich freue mich am meisten auf die Rolle, die ich spielen darf. Ich liebe es einfach, mich in anderen Rollen und Situationen einzufinden. Das ist für mich etwas, was ich meiner Meinung nach am besten kann. Und es gibt mein Gefühl von Freiheit."

Köln 50667: Aurelie gibt Einblicke hinter die Kulissen

Wie verstehen sich die Köln 50667-Darsteller eigentlich untereinander? Wenn es jemand wissen muss, dann Aurelie: "An Köln 50667 mag ich ganz besonders die Darsteller. Alle sind sehr nett. Ich mag den Zusammenhalt, der uns alle verbindet. Wir sind wie eine Familie, frei nach dem Motto: alle für einen", verrät Aurelie. Obwohl sich alle ganz gut verstehen, sind nicht ausnahmslos alle Darsteller beste Freunde: "Klar gibt es die einen oder anderen, bei denen man weiß, dass zwei Welten aufeinanderprallen. Aber das ist im Leben ja auch oft so - beispielsweise in der Schule oder in der Ausbildung" fügt sie hinzu. Bei über 20 Darstellern am Set ist dies aber auch nicht verwunderlich :)

Aurelie Ceauty aka Aurelie Tshamala ist montags bis freitags ab 18 Uhr bei "Köln 50667" auf RTL 2 zu sehen.

