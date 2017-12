Köln 50667: Alex weiß, wer der Mörder von Felix ist!

Bei Köln 50667 wird immer noch getrauert. Felix ist tot und niemand weiß bislang, wer der Mörder ist. Außer Alex - zumindest denkt dieser das. Für ihn kommt nur eine Person in Frage. Und das will er jetzt allen beweisen...

Köln 50667: Felix wird beerdigt

Die Beerdigung von Köln 50667-Felix steht an. Die gesamte Gruppe macht sich auf den Weg zum Friedhof, um Abschied von ihrem Freund zu nehmen. Während der Trauerfeier halten seine WG-Mitbewohner eine sehr emotionale Rede und probieren, sich dabei gegenseitig Kraft zugeben. Zusammen sprechen sie ihr nach der Trauerfeier Mut zu. Nach diesem emotionalen Tag fassen die Freunde den Entschluss, ihre Weihnachtspläne über den Haufen zu werfen, um füreinander da zu sein. Nur einer gibt seine Suche nach dem Mörder von Felix bei Köln 50667 nicht auf.

Der Tod von Felix macht allen schwer zu schaffen RTL 2

Köln 50667: Alex verdächtigt weiterhin Lea

In Begleitung von zwei Beamten, kommt auch Sophia zu der Beerdigung bei Köln 50667. Alex trifft sie vor dem Friedhof und ist schockiert: Sophia ist nervlich am Ende. Sie ist völlig verzweifelt, da sie sich immer noch nicht erinnern kann was an dem Abend passiert ist. Zudem macht ihr die Zeit alleine in der Untersuchungshaft schwer zu schaffen. Als alle sehen, wie sehr Sophia leidet, kommen sogar Marc Zweifel. Hat sie wirklich etwas mit dem Tod von Felix zu tun? Für Alex steht weiterhin fest, wer der Täter bei Köln 50667 sein muss – Lea. Um Sophia zu helfen, ist er fest entschlossen Beweise für Leas Schuld zu finden. Als diese dann auch noch auf der Beerdigung auftaucht, platzt ihm der Kragen…

Liegt Alex mit seiner Vermutung richtig? Wer ist der Mörder von Felix? Das erfahren wir ab 18 Uhr bei Köln 50667 auf RTL 2.