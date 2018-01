"Köln 50667": Alex verzockt einfach alles!

Wo ist Alex da nur wieder hinein geraten? Er hört einfach nicht auf zu zocken. Was er sich nicht eingestehen will: Es ist genauso wie früher, als ihn die Sucht fast komplett zerstört hatte. Und jetzt ist er schon wieder kurz davor.

Als Alex mal wieder in seinem Loft mit seinen Kumpels pokert, macht einer von ihnen einen Vorschlag. Sein Zocker-Kollege gibt ihm die Karte zu einem exklusiven "Gentleman's Club", in dem es möglich ist, um richtig hohe Summen zu spielen. Alex bekommt ein leuchten in den Augen und ist sich sicher, dass er gewinnen wird.

Vor Ort wird er allerdings wieder ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, denn er verzockt sein gesamtes Geld. Gerade als er gehen will, bietet ihm einer der Männer an, sein Auto als Einsatz zu nehmen, damit er noch weiterspielen kann. Und natürlich schlägt Alex ein. Doch auch sein Auto verzockt er.

Wütend von der Situation macht er sich auf den Weg zur Bank. Hier will er Geld holen, um seinen Wagen zurückzukaufen. Doch was er bis jetzt noch nicht ahnt: Es wird alles noch viel, viel schlimmer! Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667":