Köln 50667 Alex und Lea: Vorschau auf die Knastgeschichte

28. März 2017

Köln 50667: Alex hält es im Knast nicht aus!

Alex wurde von der Polizei wegen der angeblichen Vergewaltigung abgeführt – nun sitzt er in U-Haft. Wenn Lea nicht zur Vernunft kommt und ihn entlastet, sieht es schlecht aus. Alex hält es im Gefängnis nicht mehr aus und verwüstet seine komplette Zelle. Doch so lange die Beweislage gegen ihn spricht, muss er im Knast bleiben.

Aber Mel hat eine Idee, wie sie ihn dort rausholen kann. Sie will Lea mithilfe einer Abhörtechnik überführen und ihrer Lüge auffliegen lassen. Doch eigentlich ist das illegal... Wird der Plan funktionieren, oder bleibt Alex im Gefängnis? Mel will Lea mit ihrer Intrige nicht einfach so davon kommen lassen.

Wie das Drama weitergeht, siehst Du diese Woche immer montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".

21. März 2017

Köln 50667: Kommt Alex in den Knast?

Bei Alex von "Köln 50667“ herrscht ein großes Beziehungschaos. Eigentlich war Alex mit Mel zusammen, doch das Paar trennte sich nach kurzer Zeit wieder. Lea verknallte sich in Alex und half ihm, über Mel hinweg zu kommen. Doch Alex liebt im Herzen immer noch Mel. Als ihm das bewusst wir, trennt er sich von Lea. Die Brünette flippt völlig aus und plant eine miese Intrige gegen ihren Ex.