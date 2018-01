"Köln 50667": Alex macht seinen Freunde eine Ansage!

"Köln 50667": Alex schmeißt Lina raus!

Oh nein! Lina steht bei "Köln 50667" nachts heulend bei Olli und Mel vor der Tür. Alex hat sie tatsächlich rausgeschmissen und sie weiß nicht, wo sie hin soll. Total aufgelöst erzählt sie den beiden von dem heftigen Ausraster und das sie ihn noch nie so erlebt hat, wie in der letzten Zeit. Was ist nur los mit ihm? Klar, die Ereignisse haben jeden mitgenommen, doch Alex dreht völlig durch.

Olli macht sich große Gedanken, um Mel und Alex. Er hat Schuldgefühle, da nur wegen ihm zwischen Alex und Mel Schluss ist. Er möchte sich aus diesem Grund mit Mel über Alex unterhalten und versuchen, sie zu überreden, doch noch einmal mit ihm zu reden und der Beziehung vielleicht doch noch eine Chance zu geben. Mel möchte allerdings nichts davon hören und macht total dicht.

Doch Olli gibt nicht auf. Später versucht er es auch noch einmal bei Alex, doch auch der lässt nicht mit sich reden. Letzte Idee: Unter einem Vorwand lockt Olli seine Schwester ins Cage zu Alex. Doch die Hoffnung, die beiden könnten sich wieder näher kommen, platzt sofort. Das Aufeinandertreffen läuft überhaupt nicht so, wie Olli sich das vorgestellt hatte.

Was passiert und wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".

03. Januar 2018

"Köln 50667": Alex hat sich total verändert!

Alex besucht die aus der Haft entlassende Sophia zu Hause. Er möchte wissen, wie es ihr geht. Genau wie bei ihr, läuft es gerade nicht besonders gut. Er hat schon bemerkt, dass ihn die Situation ziemlich mitgenommen hat.

Als er nach dem Besuch ins Cage kommt, warten seine Mitarbeiter und Freunde bereits auf ihn. Sie machen sich große Sorgen um ihn und teilen ihm dies mit. Sie möchten, dass er das Cage endlich wieder aufmacht, um Normalität in seinen Alltag zurückzubringen. Davon abgesehen sind alle auf die Einnahmen im Cage angewiesen.

Doch Alex will rein gar nichts davon hören. Er wirft den anderen sogar vor, sie seien gar keine richtigen Freunde und alle würden nur an sein Geld wollen. Wütend zischt Alex ab und schmeißt später eine Party im Loft. Die Leute, die er vorher noch beschuldigt hat, hinterhältig zu sein, kommen jedoch dazu, um noch einmal mit ihm zu sprechen.

Wird sich Alex überzeugen lassen oder war es das mit dem Cage? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags zum 18 Uhr bei "Köln 50667".