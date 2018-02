"Köln 50667": Alex hasst es, dass Jan in Mel verliebt ist!

Noch immer kann Alex einfach nicht aufhören, zu zocken. Er spielt täglich und verliert immer mehr Geld. Als er dann auch noch bemerkt, wie ein Poker-Kumpel beim Spielen betrügt, eskaliert die Situation völlig. Das kann und will Alex sich einfach nicht gefallen lassen.

In diesem Moment erkennt er: So kann es nicht weitergehen - er muss etwas ändern. Dann kommt Jack bei ihm vorbei, der auf Alex einredet und ihm vorschlägt, am Abend zu einer Party in den Kiosk zu kommen. Dort sind seine richtigen Freunde und auch Mel. Alex lässt sich überzeugen und geht hin.

Als er gerade beim Kiosk ankommt, bekommt er einen Streit zwischen Mel und Jan mit. Jan ist in Mel verliebt und jetzt hört es auch Alex zum ersten Mal. Diese Tatsache gefällt ihm gar nicht und das macht er auch ganz klar deutlich: "Erzählst mir einen von Werten, Moral und Freunden. Und das Erste, was du macht, ist dich an sie ranmachen?"

Hat Alex recht oder übertreibt er? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 18 Uhr bei "Köln 50667".