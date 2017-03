Kleiner Busen? Diese Körbchen-Größe finden Jungs wirklich "perfekt"!

Kleiner Busen? Oder Mega-Oberweite? Was die Körbchengröße angeht, sind die Geschmäcker total verschieden. Doch feststeht, dass so gut wie jedes Mädchen sich erst einmal verschätzt und die eigenen Brüste wesentlich kleiner einschätz, als sie eigentlich sind.

Ein vermeintlich kleiner Busen entpuppt sich oftmals sogar als B- oder C-Körbchen. Doch was ist eigentlich wirklich perfekt? Und an dieser Stelle sei gesagt: Perfekt gibt es natürlich nicht! Doch eine Umfrage, an der 1.000 US-Amerikaner und Europäer teilgenommen haben, kam heraus, welche Größe Jungs und auch Mädels angenehm und schön finden.