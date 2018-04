KJ Apa: Der "Riverdale"-Star kommt ins Kino

KJ Apa ersetzt Kian Lawley

Ursprünglich wurde Schauspieler Kian Lawley für die Rolle im Kinofilm "The Hate U Give" gecastet. Im Februar hat die Produktionsfirma Fox 2000 jedoch verkündet, dass sie den Schauspieler aus dem Projekt ausschließen wolle, da Videos mit rassistischen Beleidigungen von Kian aufgetaucht seien. Kian selbst sagte dazu: "Ich respektiere die Entscheidung von Fox, die Rolle in 'The Hate U Give' neu zu besetzen. Es hat eine wichtige Message und deshalb wäre es falsch mich aufgrund meiner unangebrachten Äußerungen in der Vergangenheit weiter zu involvieren. Ich bin seit dem gewachsen und habe dazugelernt. Von jetzt an will ich meine Stimme für positive Veränderungen nutzen." Scheint so, als würde Kian seine Taten zumindest bereuen. Die Szenen mit KJ Apa als Chris müssen jetzt in Atlanta nachgedreht werden.

"Riverdale"-Macher freut sich für KJ

Auch "Riverdale"-Macher Roberto Aguirre-Sacasa freut sich für seinen Schützling KJ Apa. Er schreibt dazu: "Ich freue mich so für @kjapa! Einer der nettesten und vernünftigsten Bewohner von 'Riverdale'! Ein echter Profi und ein echter Star!" – sooo süß! Wir gönnen KJ den Erfolg und können es kaum erwarten ihn bald nicht nur als Archie in "Riverdale", sondern auch als Chris im Kinofilm zu "The Hate U Give" bewundern zu können.