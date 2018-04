Kingsley Coman: Auch beim FC Bayern im Titelrausch

Beim FC Bayern steht Fußballstar Kingsley Coman mit seinen 21 Jahren noch ganz am Anfang seiner Karriere. Trotzdem hat der junge Franzose jetzt schon einen prall gefüllten Trophäen-Schrank! Seit seinem Debüt bei Paris Saint-Germain im Jahr 2013, holte er mit seinen Teams bisher in jeder Saison die Meisterschaft.

Am 29. Spieltag konnte sich der FC Bayern, mit einem 4:1 Sieg gegen Augsburg, zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft sichern. Obwohl der junge Flügelstürmer Kingsley Coman wegen einer Verletzung nicht auf dem Platz stehen konnte, hat er mit starken Leistungen in der Hinrunde wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen. Auch für die Altstars wie Arjen Robben und Franck Ribery ist es die sechste Meisterschaft in Folge, Coman hat das jedoch in der selben Zeit mit drei unterschiedlichen Vereinen geschafft!

Zum ersten Mal sah man ihn mit 15 Jahren im Trikot von Paris Saint-Germain auflaufen. Nach zwei Jahren beim Pariser Hauptstadtclub zog es ihn mit zwei Meisterschaften im Gepäck in Richtung Juventus Turin. Auch hier konnte er mit der "Alten Dame" in seiner ersten Saison den italienischen Titel klar machen! Als er dann 2016 zum FC Bayern nach München wechselte, folgten drei weitere Titel.

Hier ist nochmal eine Auflistung seiner letzten Jahre:

2013 Ligue 1 - Paris Saint-Germain

2014 Ligue 1 - Paris Saint-Germain

2015 Serie A - Juventus Turin

2016 Bundesliga - FC Bayern

2017 Bundesliga - FC Bayern

2018 Bundesliga - FC Bayern